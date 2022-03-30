Байден впервые в истории США подписал закон против линчевания

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

Байден подписал закон, согласно которому линчевание признается преступлением на почве ненависти. Теперь наказанием за это будет 30 лет лишения свободы, передает Би-би-си.

Закон против линчевания называют еще законом Эмметта Тилла - 14-летнего чернокожего мальчика, чье жестокое убийство вызвало движение за гражданские права.

Согласно истории, подросток был убит в штате Миссисипи в 1955 году после того, как белая женщина обвинила его в приставаниях. Впоследствии она назвала свои слова ложью.

Закон Эмметта Тилла был наконец принят после более 200 неудачных попыток американских законодателей.

"Линчевание было чистым террором, чтобы навязать ложь о том, что не все, не все принадлежат Америке, не все созданы равными. Расовая ненависть - это не старая проблема, это постоянная проблема. Ненависть никогда не исчезает. Она только прячется", - сказал Байден после подписания.

В XIX и XX веках тысячи людей, в основном афроамериканцы, были избиты и повешены толпами в США. Подобные действия не были наказуемы и даже праздновались теми, кто был причастен к линчеванию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962712-bayden-vpervye-v-istorii-ssha-podpisal-zakon-protiv-linchevaniya/