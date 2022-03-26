Стоимость жизни в России выросла на 14% за последний месяц

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Стоимость жизни в России выросла более чем на 14%. Это произошло на фоне падения рубля и роста стоимости импорта товаров. С начала войны в Украине стоимость рубля упала на 22%. В четверг российский фондовый рынок возобновил торги после месячного перерыва, передает BBC

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Большинство акций выросло из-за волатильности рынка. Базовый индекс Moex закрылся с повышением на 4,4% после роста более чем на 10% в Москве. Аналитики говорят, что план правительства по покупке российских акций на миллиарды долларов поддерживает рынок, который резко упал в прошлом месяце после того, как Россия вторглась в соседнюю страну.

В среду Министерство экономики России заявило, что годовая инфляция подскочила на 14,5% за прошлую неделю. Это самый высокий показатель с конца 2015 года. По данным Федеральной службы государственной статистики, стоимость сахара выросла на 37,1% в отдельных регионах страны и увеличилась в среднем на 14%. Цена на лук выросла на 13,7% по стране и на 40,4% в некоторых регионах. Подгузники подорожали на 4,4%, цены на черный чай выросли также на 4%, а туалетная бумага теперь стоит на 3% дороже.

Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, сказал, что цены выросли из-за ослабления рубля.

"Все, что импортирует Россия, экспоненциально дорожает из-за слабого рубля", — сказал он.

Большое количество западных компаний ушли из России из-за войны в Украине. Другие, такие как швейцарский продовольственный гигант Nestle, отказались от таких крупных брендов, как KitKat и Nesquik. Великобритания, США и Евросоюз отрезали ряд российских банков от финансовых рынков на Западе. Жители России говорят, что они опасаются дефицита и закупают продукцию в оптовых объемах из-за страха, что в будущем они больше не смогут купить эти товары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962089-stoimost-zhizni-v-rossii-vyrosla-na-14-za-posledniy-mesyats/