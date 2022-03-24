Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Мадлен Олбрайт. Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84 лет. Смерть политика официально подтвердили ее родные, опубликовав обращение в Twitter-аккаунте Олбрайт.

"Мы с прискорбием сообщаем, что 64-й госсекретарь Соединенных Штатов Америки, первая женщина на этом посту, сегодня скончалась. Причиной стал рак. Она умерла в окружении семьи и друзей. Мы потеряли любящую мать, бабушку, сестру, тетю и друга", - говорится в опубликованном заявлении.

Олбрайт занимала пост главы американского внешнеполитического ведомства при президенте Билле Клинтоне с 1997 по 2001 год, став первой женщиной на этой должности.

Как уточняет РБК, на посту госсекретаря Олбрайт, в частности, выступала за продвижение НАТО на восток, нераспространение ядерного оружия, вмешательство НАТО в конфликт в Косово в 1999 году, ратификацию Киотского протокола об изменении климата, нормализацию отношений с Вьетнамом.

Издание CNN сообщает, что президент США Джо Байден, который вылетел в Брюссель для встречи с лидерами стран НАТО, проинформирован о смерти Олбрайт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961846-umerla-eks-gossekretar-ssha-madlen-olbrayt/