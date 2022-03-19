Иностранные студенты просят Китай вернуть их в вузы

Иллюстративное фото: pexels.com

Несколько тысяч молодых людей сомневаются в будущем своей карьеры из-за политики Китая в отношении иностранных студентов. КНР все еще не разрешает им вернуться к оффлайн-учебе, передает Quartz.

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В 2020 году сотни тысяч парней и девушек, поступивших в университеты за пределами своей страны, учились онлайн. В 2021 году большинство стран мира разрешило студентам вернуться в стены вузов. В том числе, это сделала и Австралия, где действовали одни из самых строгих правил в отношении COVID-19. В 2022 году Китай все еще не разрешает большей части студентов вернуться к учебе. Тысячи молодых людей оказались перед сложным выбором: продолжать ждать или отказаться от диплома китайского вуза и начать учебу заново в другом месте.

Китай, который является постоянным поставщиком студентов для вузов США и Великобритании, сам по себе является центром притяжения для молодых людей со всего мира. Особенно, из стран с низким и средним уровнем дохода. По данным министерства образования Китая, незадолго до начала пандемии в Китае обучалось почти полмиллиона иностранных студентов. 60% из них — представители азиатских стран. Больше всего в Китае было студентов из Южной Кореи. 16% студентов были родом из африканских стран.

"Большинство людей, которые хотят получить медицинское образование, знают, что Китай, Филиппины и Россия — дешевая альтернатива Индии. С 10-го класса я знал, что Китай — это вариант, если я не получу место в Индии", — говорит студент медицинского факультета Цзилиньского университета Венкат Редди.

Студенты говорят, что понимали строгие карантинные ограничения в 2020 году, в самом начале пандемии COVID-19, но не могут понять их сейчас, когда Китай разрешил иностранным работникам въезжать в страну и даже провел в Пекине зимние Олимпийские игры. Инициативная группа "Союз иностранных студентов Китая" направила письмо в Министерство иностранных дел страны с просьбой решить этот вопрос. МИД Китая сказал, что иностранные студенты имеют для страны огромное значение и, возможно, в ближайшее время будут приняты меры для разрешения въезда тем, кому для учебы необходимо непосредственное нахождение в вузе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961472-inostrannye-studenty-prosyat-kitay-vernut-ih-v-vuzy/