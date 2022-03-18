Байден поговорит с Си Цзиньпином об Украине
Американский президент Байден проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином 18 марта. Сообщение появилось на сайте Белого дома.
"Два лидера обсудят управление конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.
Напомним, в конце февраля Си Цзиньпин провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Он выступил за дипломатический путь решения украинско-российского конфликта.
В разговоре с председателем КНР российский президент заявил, что готов к переговорам с Украиной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961389-bayden-pogovorit-s-si-tszinpinom-ob-ukraine/