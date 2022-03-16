Узбекистан снял ограничения для пересечения границы с Казахстаном

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В Узбекистане был отменен ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. По решению Республиканской комиссии, с 16 марта в стране снимаются ограничения по пропуску граждан РК, сообщается на официальном сайте Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.

"Снимаются все ограничения по свободному пропуску граждан Республики Казахстан и граждан Республики Узбекистан через все наземные пункты пропуска на границе Республики Узбекистан с Республикой Казахстан", – сообщили на официальном сайте ведомства.

Кроме того, было принято решение о том, что при наличии паспортов или сертификатов вакцинации против КВИ, разрешается въезд всем лицам в Узбекистан без ПЦР-тестов.

При отсутствии же таких паспортов или сертификатов, въезжающие лица должны иметь результаты отрицательного ПЦР-теста (с электронным QR-кодом), сроком не более 72 часов, или сдать экспресс тесты при пересечении границы либо по прибытию на территорию Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961056-uzbekistan-snyal-ogranicheniya-dlya-peresecheniya-granitsy-s-kazahstanom/