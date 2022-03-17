Переход на летнее и зимнее время отменят в США

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Законопроект о круглогодичном переходе на летнее время принял Сенат США. Теперь каждый штат может отказаться от традиции переводить часы два раза в год, передает The Wall Street Journal.

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Сенатор Марко Рубио от штата Флорида возглавил кампанию против перевода времени, которое, по его мнению, не имеет большого смысла. Переводить время в США начали в период Первой Мировой войны. С тех пор американцы ежегодно весной переводят время на час вперед, а осенью — на час назад. В этом году переход на летнее время состоялся в воскресенье, 13 марта.

"Мы дважды в год переводим часы, но каждый из нас должен задуматься о том, зачем мы это делаем", — сказал сенатор Рубио. По его словам, отказ от летнего времени позволит детям проводить больше времени на улице, а не дома за видеоиграми.

Законопроект был принят единогласно. Ни один из сенаторов не выступил против. Критики круглогодичного перехода на летнее время отмечают, что это приведет к тому, что светлеть по утрам теперь будет позже. В декабре 1973 года Конгресс проголосовал за то, чтобы перевести США на летнее время на два года, но к октябрю следующего года отказался от этой идеи, потому что американским родителям не понравилось отправлять детей в школу в темноте. Эксперимент также не показал значительной экономии топлива, а это был один из первоочередных аргументов в пользу продажи нефти во время нефтяного эмбарго ОПЕК.

Согласно предложению Сената, штатам придется выбирать между стандартным временем и переходом на круглогодичное летнее время. Перевод времени в течение года будет отменен. Законопроект вступит в силу осенью 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961026-perehod-na-letnee-i-zimnee-vremya-otmenyat-v-ssha/