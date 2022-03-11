Что будет с WhatsApp в России, если заблокируют Meta

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Блокировка продуктов американской компании Meta (Facebook и Instagram) не затронет работу WhatsApp на территории России.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре России, власти страны не намерены ограничивать работу мессенджера, "поскольку он является средством коммуникации не для публичного распространения".

Кроме того, директора российской Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале заявила, что даже в случае, если компанию Meta признают в РФ экстремистской организацией, использование WhatsApp россиянами не будет считаться экстремизмом.

"Равно как не коснется это и пользователей Instagram и Facebook. Подобные запугивающие сообщения распространяют провокаторы", - написала Мизулина.

Напомним, что ранее генпрокуратура России потребовала у Роскомнадзора заблокировать Instagram на территории страны. Более того, ведомство обратилось в суд с просьбой признать американскую компанию Meta экстремистской организацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960328-chto-budet-s-whatsapp-v-rossii-esli-zablokiruyut-meta/