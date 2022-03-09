Аэропорт Бишкека оцепили из-за сообщения о бомбе на борту самолета

Иллюстративное фото: pixabay.com

В аэропорту "Манас" садится самолет, на борту которого может быть бомба, сообщает издание 24.kg.

Сообщается, что в международном аэропорту "Манас" все службы были переведены в усиленный режим работы.

О бомбе на борту якобы сообщил пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Бишкек.

"В аэропорту "Манас" садится самолет, на борту которого находится пассажир заявивший, по данным СМИ, о бомбе в его ручной клади. Аэропорт оцеплен. Рейс ожидают спецслужбы. В пресс-службе аэропорта информацию не подтвердили и не опровергли", — говорится в сообщении.

Известно, что в "Манас" уже прибыли дополнительные силы, сотрудники ГКНБ, а также саперы с кинологами.

Между тем в кыргызстанской авиакомпании "Авиа Траффик" прокомментировали сообщение о якобы заложенной на борту бомбе.

Уточняется, что никто из пассажиров не заявлял экипажу о заложенном боевом снаряде на борту.

"Сообщение о заложенной бомбе в багаже одного из пассажиров было разослано на разные электронные адреса представительств авиакомпаний, в том числе нашей. Мы подтверждаем, что такое электронное письмо от анонимного адресата получено на нашу почту.

Стоит подчеркнуть, что никто из находящихся на борту самолета, следовавшего сегодня по маршруту Санкт-Петербург — Бишкек, не заявлял о бомбе. Повода для паники нет", — проинформировали в "Авиа Траффике".

В авиакомпании также добавили, что в аэропорту "Манас" "приняты все необходимые меры".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959931-aeroport-bishkeka-otseplen-iz-za-soobscheniya-o-bombe-na-bortu-samoleta/