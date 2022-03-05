Создатель игр World of Warcraft и Call of Duty остановил продажи на территории России

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Компания Activision Blizzard прекратила продажи своих игр на территории России, пишет ТАСС.

Президент американской корпорации Activision Blizzard, которая выпустила такие игры, как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero, Даниэль Алегре заявил, что они прекращают продажу игр в России из-за военного конфликта в Украине.

"Всю прошедшую неделю мы следили за новостями с Украины и ухудшением гуманитарного кризиса <...> Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостановит новые продажи наших игр в России до тех пор, пока этот конфликт продолжается", – говорится в его заявлении.

Ранее разработчик FIFA и Sims приостановил продажи своих игр в России и Беларуси из-за военной ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959518-sozdatel-igr-world-of-warcraft-call-of-duty-ostanovil-prodazhi-na-territorii-rossii/