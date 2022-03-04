Королева Елизавета II пожертвовала деньги для украинских беженцев

Королева Елизавета II. Фото: Steve Parsons - WPA Pool / Getty Images

Британский комитет по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях (DEC) сообщил в официальном Twitter, что Елизавета II пожертвовала деньги для украинских беженцев.

"Большое спасибо Ее Величеству Королеве за постоянную поддержку Комитета по чрезвычайным ситуациям и за щедрое пожертвование в фонд для беженцев из Украины", - говорится в сообщении.

Ранее принц Чарльз выразил солидарность народу Украины и назвал ситуацию в стране "жестокой агрессией".

Комитет является объединением 15 ведущих благотворительных организаций Великобритании, занимающихся сбором средств для быстрого и эффективного реагирования на стихийные бедствия, которые происходят в других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959307-koroleva-elizaveta-ii-pozhertvovala-dengi-dlya-ukrainskih-bezhentsev/