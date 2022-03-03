Сайт и радиостанцию "Эхо Москвы" ликвидируют

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Сегодня, 3 марта, совет директоров радиостанции "Эхо Москвы" принял решение о закрытии ее сайта и одноименного радиоканала.

Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте "Эха Москвы".

"Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", - сказано в сообщении.

Кроме того, информацию в своем Telegram-канале продублировал главный редактор издания Алексей Венедиктов.

В ТАСС добавили, что заявление о ликвидации радиоканала и сайта подтвердили в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

"Рассмотрев предписание Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к средству массовой информации "Эхо Москвы", совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" 3 марта принял решение о прекращении действия СМИ - радиоканала "Эхо Москвы" и СМИ - одноименного электронного периодического издания", - сообщили в пресс-службе холдинга.

По словам Венедиктова, на проекты таких решений ему ранее намекали "не члены совета директоров, а люди намного выше".

Главный редактор также заявил агентству, что намерен провести собрание всех журналистов радиостанции сегодня в 5 часов дня по времени Нур-Султана.

"Сегодня в 14:00 (по московскому времени - прим. ред.) будет собрание журналистов "Эха Москвы", я их собираю в любом случае", - сказал он.

Помимо вышесказанного, Венедиктов сообщил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радио "Эхо Москвы" из магазина приложений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959091-sayt-i-radiostantsiyu-eho-moskvy-likvidiruyut/