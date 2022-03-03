"Простите": Ходорковский расплакался в эфире у Дмитрия Гордона

Михаил Ходорковский. Кадр из видео: YouTube/Михаил Ходорковский

Российский предприниматель Михаил Ходорковский расплакался во время разговора с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, передает УНИАН.

"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите", - сказал Ходорковский в эфире "В гостях у Гордона" и расплакался.

Известно, что в связи с событиями, которые сейчас разворачиваются на территории Украины, Ходорковский стал членом Антивоенного комитета.

Общественный и политический деятель, а также предприниматель Михаил Ходорковский несколько лет возглавлял нефтяную компанию "ЮКОС". Затем в 2003 году был арестован российскими властями по обвинению в хищениях и неуплате налогов.

На момент ареста его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов. В 2013 году был помилован Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959067-prostite-hodorkovskiy-rasplakalsya-v-efire-u-dmitriya-gordona/