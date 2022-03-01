Мощный взрыв под Киевом попал на видео

Кадр из видео: Telegram-канал "УНИАН - новости Украины | новини України | Ukraine news"

Украинские СМИ публикуют видео мощного взрыва в городе Бровары в Киевской области.

Видеоролик опубликовало агентство УНИАН.

По данным издания, российские ВС совершили авианалет на город.

По неподтвержденным данным, которые публикует агентство, на видео попал удар по военному центру радиолокационной связи.

Между тем мэр города Игорь Сапожко в своем Facebook-аккаунте сообщил, что "в результате авианалета" погиб 1 человек, еще 5 получили ранения.

От российской стороны никаких комментариев или данных о случившемся нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958500-moschnyy-vzryv-pod-kievom-popal-na-video/