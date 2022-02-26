Зеленский сообщил о новых поставках оружия от Запада

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявил, что в страну направляется оружие и оборудование от партнеров по Антивоенной коалиции.

"Новый день на дипломатическом фронте начался с беседы Эммануэлем Макроном. Оружие и оборудование от наших партнеров на пути в Украину. Антивоенная коалиция работает!" – написал украинский президент в Twitter.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видео с улиц Киева, чтобы доказать, что он находится в Украине.

Сегодня утром в его же официальном Telegram-канале появилось другое видео, где президент Украины опровергает фейки о капитуляции от его имени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958123-zelenskiy-soobschil-o-novyh-postavkah-oruzhiya-ot-zapada/