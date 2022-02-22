Водители Tesla в США массово жалуются на "фантомное торможение" автомобилей

Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство США расследует сообщения о фактах неожиданного торможения автомобилей Tesla на автомагистралях, передает BBC.

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Национальная администрация безопасности дорожного движения США называет эту проблему "фантомным торможением". За последние девять месяцев администрация получила 354 жалобы от водителей Tesla. Расследование охватит около 416 млн автомобилей Tesla Model 3 и Model Y, купленных в 2021 и 2022 годах. Водители говорят, что проблема возникает из-за системы поддержки Autopilot. Эта функция дает транспортному средству контроль над некоторыми элементами торможения и рулевого управления во время движения, хотя и не заменяет человека-водителя. Несмотря на такое название системы, Tesla рекомендует водителям сохранять бдительность и следить за своим автомобилем. В компании отмечают, что система Autopilot "не делает автомобиль автономным".

В декабре 2021 года Tesla отказалась от функции Passenger Play, которая позволяла играть в игры на сенсорном экране во время движения автомобиля. Именно эта функция привела к расследованию, охватившему примерно 580 млн автомобилей. В августе 2021 года администрация безопасности дорожного движения начала изучать роль системы Autopilot в 11 авариях с участием автомобилей скорой помощи. Расследование охватило примерно 765 млн автомобилей Tesla. Администрация размещает жалобы потребителей в открытом доступе на своем сайте, чтобы потенциальные клиенты Tesla могли сравнить безопасность транспортных средств. В одной из жалоб от 11 февраля 2022 года водитель пишет: "Резкое торможение происходит без видимой причины и без предупреждения. Эта проблема возникала десятки раз за пять месяцев". В другом сообщении, датированном 3 февраля 2022 года, пользователь жалуется на "фантомное торможение без видимой причины", заявляя, что его машина внезапно замедлилась с 73 миль в час до 59 миль в час "за две секунды". В Tesla пока никак не прокомментировали эти случаи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957087-voditeli-tesla-v-ssha-massovo-zhaluyutsya-na-fantomnoe-tormozhenie-avtomobiley/