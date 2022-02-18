ООН назвала главные угрозы для человечества

Почему Земля круглая: Pexels

Специалисты ООН по окружающей среде назвали главные угрозы для человечества, передает официальный сайт.

Первым в списке значится шумовое загрязнение в городах мира, как, к примеру, продолжительные громкие звуки дорожного движения или железных дорог. Это наносит вред здоровью и самочувствию человека. В ЕС этот фактор приводит к смерти 12 тысяч человек.

Второй фактор - участившиеся лесные пожары. Из-за погодных условий их количество может резко возрастать и затронуть районы, в которых ранее этого не наблюдалось.

Причиной таких негативных изменений среди прочего является вырубка лесов.

"Фактором риска является изменение характера землепользования, включая коммерческую вырубку леса и вырубку лесов для ферм, пастбищ и расширения городов", - говорится в сообщении.

Уничтожить все живое может изменение климата, которое нарушает естественные ритмы растений и животных. Все это приводит к тому, что процессы взаимодействующих видов в экосистеме меняются не с одинаковой скоростью и в различных направлениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956733-oon-nazvala-glavnye-ugrozy-dlya-chelovechestva/