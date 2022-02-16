Иностранным названием Бангкока станет Крунг-Тхеп-Маха-Накхон

Вид на Бангкок. Фото: Prasit photo / Getty Images

Власти Таиланда решили изменить иностранное название столицы с Бангкока на Крунг Тхеп Маха Накхон. Информацию об этом сообщил Королевский ученый совет Таиланда.

Руководство станы решило сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon, пишет РИА Новости.

Название переводится как "Город Ангелов Великая Столица". Тем не менее, при этом Bangkok (Бангкок) останется в качестве неофициального обозначения города.

"Новый реестр направлен на изучение в специальную юридическую комиссию, по окончании которого он вступит в силу", — говорится в заявлении.

После вступления в силу название столицы будет официально записываться на иностранных языках как Krung Thep Maha Nakhon, или так же, как и раньше — Bangkok.

Издание отмечает, что на тайском языке столица всегда называлась Крунг Тхеп Маха Накхон. Подчеркивается, что даже это название является сокращенной формой - полное название состоит более чем из 40 отдельных элементов и является самым длинным в мире.

Издание пишет, что решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956454-inostrannym-nazvaniem-bangkoka-stanet-krung-thep-maha-nakhon/