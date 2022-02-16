ЕС не направит своих представителей для наблюдения за референдумом в Беларуси

Иллюстративное фото: pixabay.com

Евросоюз не отправит своих наблюдателей на референдум по внесению изменений в конституцию в Беларусь, передает РИА Новости.

Белорусский референдум пройдет 27 февраля.

"Мы констатировали, что белорусские власти не пригласили Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ развернуть миссию по наблюдению в Беларуси. ЕС, со своей стороны, также не планирует направлять какую-любо официальную миссию по наблюдению за голосованием в Беларусь", - говорит официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

Он добавил, что Евросоюз будет следить за событиями касательно референдума. А затем "соответствующе отреагируют".

Стано отметил, что представители ЕС имеют право отправиться в Беларусь для наблюдения. Но при этом "будут делать это в своем личном качестве".

Ранее глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко сообщил, что на данное мероприятие приглашены представители от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956363-es-ne-napravit-svoih-predstaviteley-dlya-nablyudeniya-za-referendumom-v-belarusi/