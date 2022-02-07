Постпред Китая при ООН напомнил про военные преступления и геноцид коренных американцев в США

Иллюстративное фото: Michael Mcdonald/EyeEm via Getty Images

Постпред Китая при ООН в ответ на заявления американской стороны о геноциде уйгуров напомнил США об истреблении коренного населения в стране, передает РИА Новости.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью с CNN обвинила КНР в геноциде уйгуров и преступлениях против человечности. Она также отметила, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать благополучие жителей Тайваня.

В ответ постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что "неоднократная ложь США о "геноциде" в Синьцзяне уже опровергнута фактами". И что в КНР все национальности живут мирной жизнью.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что вопрос Тайваня касается лишь Китая. И остров является частью КНР.

Чжан Цзюнь напомнил об "ошеломляющем" количестве смертей от COVID-19 в США, а также о многочисленных жертвах насилия с применением огнестрельного оружия в этой стране.

Политик затронул тему уничтожения коренного населения США.

"Систематические этнические чистки и массовые убийства коренных американцев на протяжении всей истории США являются настоящим геноцидом и преступлением против человечности. Беспорядочные убийства мирных жителей, в том числе женщин и детей американскими военными в Сирии, Афганистане и Ираке уже являются военными преступлениями", - заявил Чжан.

Он посоветовал США решать свои собственные проблемы, а не лезть в чужие и не зацикливаться на мысли о своем превосходстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954857-postpred-kitaya-pri-oon-napomnil-pro-voennye-prestupleniya-i-genotsid-korennyh-amerikantsev-v-ssha/