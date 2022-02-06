"Родственники" Жапарова и Ташиева: членов преступной группы задержали в Кыргызстане

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В Кыргызстане задержали группу людей, которых подозревают в мошенничестве. Указывается, что они выдавали себя за родственников и приближенных лиц президента Садыра Жапарова и других высокопоставленных чиновников.

Как пишет РИА Новости, подозреваемых в мошенничестве задержали кыргызские спецслужбы. По версии следствия, задержанные представлялись родственниками президента Садыра Жапарова и его брата Сабыра.

Кроме того, по данным ГКНБ Кыргызстана, члены преступной группы заявляли о том, что являются приближенными главы Госкомитета Нацбезопасности Камчыбека Ташиева.

В пресс-службе ведомства отметили, что в поле зрения подозреваемые попали в ходе проведения работы по борьбе с системной коррупцией в госорганах.

Следователи установили, что задержанные "запугивали должностных лиц Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы при министерстве финансов Кыргызстана, а также покровительствовали отдельным субъектам-участникам внешнеэкономической деятельности, в том числе импортерам из государств-членов ЕАЭС".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954824-rodstvenniki-zhaparova-i-tashieva-chlenov-prestupnoy-gruppy-zaderzhali-v-kyrgyzstane/