Переизбранный на пост президента Италии 80-летний Серджо Маттарелла принес присягу

Серджо Маттарелла. Фото: Pool/Insidefoto/Alessandro Di Meo/Mondadori Portfolio via Getty Images

Серджо Маттарелла был переизбран на пост президента во второй раз, передает La Prensa Latina.

Как пишет агентство, 80-летний Маттарелла завоевал уважение среди итальянцев, так как неоднократно справлялся с кризисами в области здравоохранения и политическими кризисами.

Он снова занял пост президента Италии. Так как партии с прошлой недели не смогли прийти к соглашению о преемнике Маттареллы. Политик будет занимать эту должность последующие семь лет.

Сам Маттарелла признается, что не горел желанием соглашаться во второй раз стать президентом Италии.

"Мои мысли обращены к итальянцам всех возрастов, религий и политических взглядов, и в особенности к наиболее уязвимым, которые ожидают, что институты защитят их права", - сказал он.

Он счел своим долгом принять предложение только потому, что ему небезразлична судьба Италии, которая переживает политическую напряженность, пандемию и сложные экономические и социальные условия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954644-pereizbrannyy-na-post-prezidenta-italii-80-letniy-serdzho-mattarella-prines-prisyagu/