Домработница стала заместителем министра по делам женщин Чили

Лус Видаль Уирикео. Фото: twitter.com/luzvidalh

Президент Чили Габриэль Борич назначил заместителем министра по делам женщин и гендерной справедливости домработницу с 15-летним стажем.

Согласно указу Борича, опубликованному в Twitter, на этот пост была назначена Лус Видаль Уирикео, которая не только проработала 15 лет домработницей в различных семьях в столице Чили, но и возглавляла профсоюз домработников.

"Мы приветствуем назначение нашей коллеги Лус Видаль, бывшей главы профсоюза, заместителем министра", – отметил профсоюз домработников в Twitter.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954150-domrabotnitsa-stala-zamestitelem-ministra-po-delam-zhenschin-chili/