Борис Джонсон поедет в Украину при наличии отрицательного теста на COVID-19

Борис Джонсон. Фото: Jack Taylor/Getty Images

Британский премьер-министр Борис Джонсон поедет в столицу Украины в том случае, если у него будет отрицательный тест на коронавирус, передает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Накануне Борис Джонсон контактировал с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, у которой обнаружили коронавирус.

"В Даунинг-стрит подтвердили, что премьер-министр все равно поедет во вторник в Украину при условии, что тестирование на вирус будет показывать отрицательный результат", – говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Великобритании отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины. Встреча Джонсона и главы японского правительства Фумио Кисиды должна была состояться в середине февраля. Предполагалось, что на ней политики планировали обсудить тему борьбы с коронавирусом, углеродную нейтральность, украинскую и китайскую тематики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954021-boris-dzhonson-poedet-v-ukrainu-pri-nalichii-otritsatelnogo-testa-na-covid-19/