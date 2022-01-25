Впервые в истории Пакистана членом Верховного суда стала женщина

Айеша Малик. Фото: Международная ассоциация женщин-судей

Впервые в истории членом Верховного суда Пакистана стала женщина, передает Би-би-си.

55-летняя Айеша Малик стала первой женщиной-судьей в Верховном суде Пакистана. Ее коллегами стали 16 мужчин.

По словам активистов, это прорыв для пакистанского общества, которое считается консервативным и в нем доминируют мужчины. Хотя поначалу назначение 55-летней Малик встретило протест со стороны некоторых ее коллег, утверждавших, что она относительно молода для такой должности.

Согласно данным Хьюман Райтс Вотч, Пакистан до этого времени являлся единственной страной в Южной Азии, где в Верховном суде не было ни одной женщины.

Кроме того, женщин было очень мало в самой отрасли.

Айеша Малик получила образование в Гарвардском университете и Пакистанском юридическом колледже. 20 лет работала судьей в провинции Лахор. Именно она сыграла важную роль в оспаривании патриархальных нравов в этой провинции.

К примеру, она отменила "тест на девственность", которому подвергали женщин, подвергшихся сексуальному насилию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952821-vpervye-v-istorii-pakistana-chlenom-verhovnogo-suda-stala-zhenschina/