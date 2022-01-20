Федеральный суд США списал долг Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико: pixabay.com

Федеральный суд одобрил крупнейшую в истории реструктуризацию муниципальных облигаций США, в результате чего Пуэрто-Рико перестанет быть банкротом, передает The Wall Street Journal.

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Реструктуризация муниципального долга Пуэрто-Рико положила конец многолетнему конфликту с кредиторами. Вынесенное во вторник постановление суда одобрило списание государственного долга в размере 30,5 млрд долларов, образовавшегося во время экономического спада из-за высокого уровня безработицы, внешней миграции и закредитованности. Все это в 2017 году привело Пуэрто-Рико к банкротству. План реструктуризации прекращает конфликт между администрацией территории и ее кредиторами с Уолл-Стрит. Утверждая план банкротства, судья Лаура Тейлор Суэйн отклонила возражения и заявила, что она пользуется «широкой, но не всеобщей поддержкой» среди кредиторов и сохранит Пуэрто-Рико, как «жизнеспособное государственное образование».

Реструктуризация знаменует собой победу наблюдательного совета, управляющего финансами Пуэрто-Рико, неизбираемого органа, который разделяет власть с выборными должностными лицами и сталкивается с противодействием со стороны многих жителей острова. Постановление судьи Суэйн укрепляет позиции совета, который в соответствии с федеральным законом может быть распущен только после четырех лет сбалансированного управления бюджетом.

Затраты на обслуживание долга Пуэрто-Рико упадут с 2 млрд до 660 млн долларов. Кредиторы получат 7,4 млрд долларов в виде нового долга и 7 млрд долларов наличными, а также ценные бумаги, известные как инструменты условной стоимости, которые выплачиваются в случае улучшения состояния экономики.

Согласно решению судьи Суэйн, будет проведена независимая проверка причин возникновения огромного долга, а лица, которые растратили государственные средства не по назначению, будут привлечены к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951917-federalnyy-sud-ssha-spisal-dolg-puerto-riko/