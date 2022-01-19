Миллиардер из США заявил, что угнетения уйгуров в Китае не волнуют большинство американцев

Самат Палихапития. Кадр из видео: Twitter/EnesFreedom

Миллиардер из США в одном из подкастов заявил, что большинство американцев не волнует нарушения прав уйгуров в Китае, передает Би-би-си.

Высказывания инвестора, совладельца баскетбольной команды Сан-Франциско и миллиардера Чамата Палихапития вызвали негативную бурную реакцию в Сети.

"Давайте будем честными, никого, никого не волнует, что происходит с уйгурами, хорошо? Вы поднимаете этот вопрос, потому что вам действительно не все равно. Я просто говорю вам очень суровую правду", - сказал Палихапития, обсуждая недавний приказ Байдена запретить импорт товаров из Синьцзяна, которые были произведены принудительным трудом.

Позже он принес свои извинения. Он заявил, что осознает, что в сказанных им словах "не было сочувствия".

"Я сам беженец, моя семья покинула страну, где так же нарушались права человека, поэтому это то, что я сам когда-то пережил. Я считаю, что права человека имеют значение, будь то в Китае, США или где-либо еще", - написал он в Twitter.

Палихапитию осудил нападающий "Бостон Селтикс" Энес Кантер.

"Когда происходит геноцид, именно такие люди [как Чамат] позволяют этому происходить. Позор!" - заявил спортсмен.

Кантер ранее высказывался в поддержку закона Байдена о запрете импорта товаров и защите уйгурских прав в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951838-milliarder-iz-ssha-zayavil-chto-ugneteniya-uygurov-v-kitae-ne-volnuyut-bolshinstvo-amerikantsev/