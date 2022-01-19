Amazon отменила запрет на использование карт Visa в Великобритании

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Amazon и Visa разрешили конфликт, связанный с прекращением приема платежей с карт Visa, выпущенных в Великобритании, передает Guardian.

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В ноябре Amazon заявила своем клиентам об этом решении и объяснила это тем, что комиссии Visa за обработку транзакций по кредитным картам слишком высоки. Новое правило должно было вступить в силу с 19 января. Однако в понедельник, 17 января, Amazon отправила клиентам электронные письма, сообщая, что они смогут и дальше использовать свои кредитные карты Visa для оплаты товаров и подписки Amazon Prime.

«Изменений в отношении использования кредитных карт Visa на Amazon.co.uk больше не ожидается. Мы тесно сотрудничаем с Visa и вместе работаем над решением, которое позволит клиентам использовать свои кредитные карты на нашей площадке. Если мы внесем какие-либо изменения, то сообщим об этом заранее. До тех пор вы можете продолжать использовать свои карты как обычно», — говорится в электронном письме.

Почти 90% британцев регулярно совершают покупки в Amazon, и, по оценкам аналитиков, членство в Amazon Prime в Великобритании составляет около 21 млн человек. По предварительным оценкам, Amazon потеряла бы почти 1,4 млрд фунтов стерлингов из-за запрета на использование карт.

При этом Visa также потеряла бы огромную часть дохода, поскольку клиенты вынуждены были бы использовать другие карты. Озвученное в понедельник решение говорит о том, что компании достигли компромисса во время переговоров, прошедших в выходные, и сейчас работают над долгосрочным решением проблемы. Представитель Visa также заявил, что клиенты Amazon смогут использовать свои карты после 19 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951714-amazon-otmenila-zapret-na-ispolzovanie-kart-visa-v-velikobritanii/