Каким будет рынок труда в 2022 году, рассказал профессор из Техаса

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Автор термина «Великая отставка» прокомментировал, как будет развиваться глобальный рынок труда в 2022 году, передает CNBC.

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Энтони Клотц, организационный психолог и профессор Техасского университета, придумал фразу «Великая отставка» во время интервью Bloomberg в мае 2021 года. Таким образом он описал массовые увольнения во время пандемии коронавируса, связанные с желанием людей переосмыслить свой труд. Эта фраза быстро приобрела популярность. Ее до сих пор используют все мировые СМИ для того, чтобы описать ситуацию, происходящую в настоящее время на рынке труда. Согласно последнему отчету Министерства труда США о вакансиях и текучести кадров, в ноябре 2021 года свои рабочие места покинули рекордные 4,5 млн человек.

По мнению Клотца, в 2022 году отток работников значительно сократится. Он связывает это с тем, что ограниченный рынок труда в 2021 году подтолкнул компании к тому, чтобы предлагать соискателям лучшие условия и более высокую заработную плату. Также, по его словам, остановить текучесть кадров в ближайшие месяцы поможет переход на удаленку. Согласно последнему исследованию проекта Work From Home Research, возможность свободно перемещаться и не зависеть от географической точки стала самым востребованным преимуществом для соискателей во время пандемии. Люди начали ценить гибкость не меньше, чем повышение заработной платы. Энтони Клотц утверждает, что компании примут это изменение, чтобы привлекать и удерживать таланты.

«Руководители начинают задаваться вопросами: «Как мы можем дать людям больше власти над своим расписанием? Как мы можем быть более гибкими?» — говорит он.

По его словам, руководители, которые обвиняют в текучести кадров внешние факторы вроде государства, пандемии, пособия по безработице, и отказываются предлагать гибкий график работы, будут «проигравшей стороной». При этом гибкая культура труда приведет к тому, что все больше людей смогут достичь баланса между работой и личной жизнью, а также улучшить свое психическое здоровье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951510-kakim-budet-rynok-truda-v-2022-godu-rasskazal-professor-iz-tehasa/