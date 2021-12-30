Президент Туркменистана озвучил на заседании астрологический прогноз на 2022 год

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

Гурбангулы Бердымухамедов на минувшем заседании правительства рассказал, каким будет следующий год, передает ТДХ.

Бердымухамедов 27 декабря провел предновогоднее последнее в 2021 году совместное заседание Кабмина и Госсовета безопасности. Глава Туркменистана озвучил итоги года и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Как сказал Бердымухамедов, символом 2022 года будет барс, который является "сообразительным, физически развитым и целеустремленным" созданием. Поэтому поделился некоторыми астрологическими предсказаниями, опираясь на восточную астрологию.

Таким образом, по словам президента Туркменистана, следующий год будет удачным для приверженцев активного образа жизни и в освоении новых специальностей, изучения языков. Также не должен принести никаких проблем со здоровьем.

В 2022 человеку нужно стремиться к самосовершенствованию и новаторству.

Благодаря силе духа барса будут решаться все вопросы. А рожденные в этот год люди отличаются "хорошим характером, энергичностью, коммуникабельностью".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949384-prezident-turkmenistana-ozvuchil-na-zasedanii-astrologicheskiy-prognoz-na-2022-god/