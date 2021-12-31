Церкви хотят привлечь миллениалов через соцсети

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Опрос Pew Research Center, проведенный в декабре 2021 года, показал, что 29% взрослого населения США заявили, что не имеют религиозной принадлежности. Это на 6% больше, чем в 2016 году. Возглавляют список людей, отказавшихся от религии, представители поколения миллениалов, передает CNBC.

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Как правило, в трудные времена человек склонен обращаться к Богу, но во время пандемии COVID-19 изменилось и это. Все большее число американцев заявляют о том, что они отказались от молитвы. Около 32% опрошенных 2021 года заявили, что они молятся очень редко или не делают этого никогда. В 2007 году этот показатель составлял 18%. Эта тенденция подталкивает религиозных лидеров к попыткам взаимодействия с миллениалами на привычных для них площадках. «Я использую Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat и TikTok. Записываю stories и reels специально для того, чтобы выйти на контакт с молодыми людьми», — говорит преподобный Джозеф Мартин.

61-летний Мартин — католический священник-иезуит из Нью-Йорка. Он также является главным редактором журнала America Magazine и входит в число религиозных служителей, которые начали использовали социальные сети в разгар пандемии. В то время, когда религиозные учреждения были вынуждены закрыться из-за локдауна.

«Я запустил трансляции на Facebook в самом начале пандемии, потому что понимал, что людям действительно не хватает чувства общности. Это все, что я мог сделать в то время, чтобы помочь людям», — сказал Мартин.

Тем не менее, по мере того как церкви вновь открываются в США, посещаемость растет все медленнее. Согласно опубликованному в ноябре исследованию Хартфордского института религиозных исследований, средняя посещаемость служб снизилась на 12% за последние 18 месяцев. По словам Мартина, эта тенденция вызывает беспокойство в молитвенных домах, но она также служит тревожным сигналом для религиозных лидеров, которым нужно улучшить отношения со своими прихожанами. «Я думаю, что на это потребовалось время и большинство церквей и религиозных организаций осознали, что эту проблему необходимо решать», — сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949323-tserkvi-hotyat-privlech-millenialov-cherez-sotsseti/