Еврокомиссар усомнился в реализации ЕС перехода на "зеленую" экономику к 2025 году

Паоло Джентилони. Кадр из видео: YouTube/CNBC International

Еврокомиссар заявил, что Европа не сможет в назначенный срок перейти к "зеленой" экономике, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что европейские страны не смогут к 2025 году перейти на "зеленую" экономику. Так как это потребует существенных финансовых затрат и инвестиций.

Как считает Джентилони, в ближайшие 10 лет Европе потребуется ежегодно примерно 550 миллиардов евро для осуществления перехода на "зеленую" экономику. И даже выделенные из фонда "ЕС нового поколения" средства для восстановления стран после пандемии COVID-19 будут недостаточны.

"По нашим оценкам, только для зеленой трансформации в ближайшие десять лет потребуются дополнительно 550 миллиардов евро в год. Однако срок действия фонда истечет через несколько лет, и переход к зеленой экономике, безусловно, не будет завершен к 2025 году", - заявил Джентилони.

Фонд "ЕС нового поколения" рассчитан на период до 2027 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949282-evrokomissar-usomnilsya-v-realizatsii-es-perehoda-na-zelenuyu-ekonomiku-k-2025-godu/