СМИ: при задержании Саддама Хусейна военные использовали усыпляющий газ

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Иракский переводчик рассказал РИА Новости, что американские военные во время задержания Саддама Хусейна использовали усыпляющий газ и украли часть его вещей.

Как сообщил источник агентства, военные США выследили бывшего президента Ирака через его охранника, который покупал на рынке лучшие товары. Таким образом они смогли выяснить, в каком доме находится Хусейн.

Когда на место прибыла специальная группа военных, переводчику не разрешили подойти к месту проведения операции, так как он был без противогаза.

"Оттуда вывели нескольких человек. После того, как их вывели, я спросил, что это за люди... Мой офицер сказал – это президент Саддам Хусейн и спецназ, направленный, чтобы его задержать, даже нам запретили приближаться к нему", – рассказал переводчик, добавив, что противогаз был нужен, чтобы не надышаться усыпляющим газом, который был распылен в доме и на ферме Хусейна.

Только после того, как экс-президента Ирака увезли на вертолете, мужчине разрешили войти в помещение. По его словам, многие вещи Хусейна забрали себе американские военные в качестве трофеев.

"Большая часть личных вещей Саддама Хусейна была украдена – обувь, часы, одежда и даже еда. Кто-то из военных брал это на память", – заявил он.

Переводчик добавил, что после операции на ферме все было покрыто белым порошком, а саженцы апельсиновых деревьев, попугаи, скот, собаки и другие животные были мертвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949247-smi-pri-zaderzhanii-saddama-huseyna-voennye-ispolzovali-usyplyayuschiy-gaz/