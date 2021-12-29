Политолог перечислил возможные в 2022 военные конфликты

Политолог из России рассказал о будущих возможных военных конфликтах в мире, передает Lenta.
США из-за снижения во всем мире своего влияния могут сподвигнуть другие страны в разных уголках мира развязать войны, утверждает политолог Сергей Марков. И наиболее вероятным будет конфликт между Россией и США, только руками армии Украины.
Конфликт может вспыхнуть между Венесуэлой и Колумбией, опять не без помощи американского воздействия.
Другой возможных вариант - столкновения между Китаем и Соединенными Штатами из-за Тайваня. Точнее вопроса независимости этого островного государства.
Согласно предположению Маркова, США и Израиль могут ударить по Ирану. Все это, возможно, приведет к ответу со стороны последнего государства, только здесь, скорее всего, будут применены террористические методы.
"Не исключен также конфликт в Ливии. Там 24 декабря должны были пройти выборы, но их отложили - нынешнее руководство в Триполи боится проиграть. В этом конфликте завязаны с одной стороны Турция и США, с другой - Египет, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Россия. По большому счету, это тоже конфликт по поводу контроля над энергоносителями", - говорит Марков.
Не стоит забывать о напряженных отношениях Азербайджана и Армении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949144-politolog-perechislil-vozmozhnye-v-2022-voennye-konflikty/