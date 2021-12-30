Работники call-центров массово увольняются из-за выгорания

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Американские бизнесмены призывают повысить зарплаты и льготы для сотрудников call-центров. Это связано с катастрофической нехваткой рабочей силы в этой отрасли, которая сложилась во время пандемии, передает The Wall Street Journal.

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Работа в call-центре всегда отличалась некомфортными условиями, но во время пандемии поток звонков стал больше, а клиенты на том конце провода стали еще агрессивнее. Это привело к тому, что сотрудники, уставшие весь день находиться на связи с разъяренными клиентами, начали массово увольняться. Количество вакансий в call-центрах, рекламируемых на Ziprecruiter.com в феврале 2021, более чем вдвое превысило показатели аналогичного периода до пандемии. Владельцы фирм, имеющих call-центры, стараются минимизировать стресс своих сотрудников и предупредить массовые увольнения, повышая зарплаты и льготы, а также ускоряя процесс обучения. Но это не помогает остановить увольнения.

T-Mobile говорят, что худший период для компании пришелся на июль и август, когда годовой коэффициент увольнения сотрудников достиг 65%, по сравнению с 20% до пандемии. Часто увольнения связывают с тем, что сотрудники служб телефонной поддержки вынуждены проводить весь день в одиночестве, поскольку работают из дома. Это является дополнительным фактором стресса.

Стремясь исправить ситуацию, T-Mobile добавила в расписание сотрудников дополнительный 15-минутный перерыв и вдвое увеличила количество сессий у психотерапевта, которые компания предоставляет сотрудникам. Также T-Mobile увеличила базовую ставку с 15 до 20 долларов в час. Компания агитирует других владельцев бизнеса, имеющих call-центры, прибегнуть к подобным мерам, чтобы остановить массовый отток сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949112-rabotniki-call-tsentrov-massovo-uvolnyayutsya-iz-za-vygoraniya/