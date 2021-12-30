Бизнесмены боятся сбоев в поставках больше, чем новой волны COVID-19

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Генеральные директора компаний боятся сбоев в поставках, оттока рабочей силы и проблем с IT-сетями больше, чем нового распространения COVID-19. Такие результаты показал опрос, проведенный консалтинговой компанией AlixPartners, передает Quartz.

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Более трех тысяч генеральных директоров компаний из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Китая и Японии рассказали, что они считают самой большой угрозой для своего бизнеса в 2022 году. Интересно, что большинство из них не посчитали таковой COVID-19. Руководители больше обеспокоены проблемами с поставками (69% опрошенных), текучкой кадров (62%) и плохо управляемыми IT-сетями (60%).

Эти опасения вполне логичны, ведь каждая из трех проблем лидирует в отчетах компаний за 2021 год. Опасения по поводу нехватки рабочей силы усилились в начале 2021 года, когда экономисты обеспокоились увеличением пособий по безработице, за которым последовало рекордное количество увольнений. В мае хакеры перекрыли крупнейший в США топливопровод в результате дерзкой кибератаки. Это дало повод для последующих опасений, касающихся информационных сетей. Сбои в поставках стали главной заботой руководителей во второй половине 2021 года, когда тарифы на доставку резко выросли.

Но каждая из этих тенденций является последствием пандемии. Страх заражения на рабочем месте и переход на удаленную работу заставили многих переосмыслить свои отношения с работой. Рост числа гибридных офисов ослабил киберзащиту компаний, предоставив бандам вымогателей множество легких путей для проникновения. Вспышки COVID-19 закрыли порты и заводы, способствуя беспорядку в цепочках поставок. И даже если руководители компаний не связывают свои опасения напрямую с COVID-19, им и мировой экономике в целом предстоит еще очень долго разбираться с последствиями пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949107-biznesmeny-boyatsya-sboev-v-postavkah-bolshe-chem-novoy-volny-covid-19/