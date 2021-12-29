Продукты станут дороже во всем мире в 2022 году

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Продукты питания станут дороже в 2022 году. По оценкам исследовательской компании IRI, цены на продукты питания вырастут на 5% в первой половине 2022 года. Рост также будет зависеть от отдельных магазинов и от региона, передает The Wall Street Journal.

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Многие производители продуктов питания заявляют, что в 2022 году они планируют повысить цены. Это коснется самых базовых позиций продуктовой корзины: макароны, сыр, хлеб. Генеральный директор одной из американских розничных сетей Тони Сарсам говорит, что ничто не может быть застраховано от потенциального повышения цен. По его словам, в первую очередь, покупатели почувствуют рост цен на молочную продукцию и хлеб. Компании-производители также заявляют о повышении цен на печенье, конфеты и другие кондитерские изделия с января 2022 года.

Повышение цен – часть глобальных событий, которые экономисты связывают с самой высокой инфляцией за последние десятилетия. Высокие затраты на оплату труда, сырье и логистику побуждают производителей и продавцов повышать цены на товары. Министерство труда США заявило, что индекс потребительских цен в ноябре вырос на 6,8% по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым ростом с 1982 года. Количество доставок продуктов на дом выросло на 6,4% за последний год. Количество заказов мяса, птицы, рыбы и яиц увеличилось на 12,8%. Ожидаемое повышение цен в 2022 году составит от 2% до 20%.

По словам руководителей супермаркетов, в следующем году цены на картофель, сельдерей и другие овощи однозначно будут выше из-за затрат на транспорт. Вино, пиво и другие спиртные напитки также подорожают. Особенно, это касается импортных продуктов. Не останутся в стороне и товары из бакалеи: майонезы, кетчупы, консервы. Здесь подорожание произойдет из-за того, что производители будут тратить больше денег на оплату труда, логистику и упаковку.

По словам некоторых компаний, сегодня потребители по-прежнему готовы тратить внушительную сумму на продукты питания, несмотря на рост цен. Хотя ситуация может измениться. Уже сейчас покупатели начинают реагировать на повышения цен и выбирать более дешевое мясо и растительное масло. Супермаркеты заявляют, что они используют скидки, чтобы бороться с ростом цен и не прийти к моменту, когда покупатели полностью откажутся покупать некоторые категории товаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948913-produkty-stanut-dorozhe-vo-vsem-mire-v-2022-godu/