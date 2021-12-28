Жириновский предложил перенести новогодние праздники на отпуска

Владимир Жириновский. Фото: duma.gov.ru

Лидер "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский из-за роста смертности в Новый год предложил перенести праздничные выходные, добавив их в отпуска, передает РИА Новости.

"ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять", – сказал Жириновский.

По его словам, дни новогодних каникул люди смогут распределить по своему усмотрению, к примеру, кто-то захочет сохранить их на Новый год и поехать в отпуск, а кому-то удобнее оставить их на майские праздники. А некоторые работники могут добавить себе по дополнительному выходному каждую вторую неделю.

Жириновский отметил, что в новогодние праздники экономика несет огромные потери, так как ничего в эти дни не работает.

"Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить", – добавил он.

Ранее Жириновский предложил переименовать президента России в "Верховного правителя".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948852-zhirinovskiy-predlozhil-perenesti-novogodnie-prazdniki-na-otpuska/