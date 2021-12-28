Мужчины массово идут на вазэктомию в знак протеста против запрета на аборты

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Тысячи мужчин в США идут на вазэктомию в знак протеста против того, что более 20 штатов в следующем году готовы запретить или ввести ограничения на аборты. По мнению правозащитников в области репродуктивных прав, настала пора, когда мужчины должны взять на себя более активную роль, как в планировании семьи, так и в отстаивании общих прав, передает The Washington Post.

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В ответ на категоричную политику отдельных штатов в отношении абортов, законодатели из Алабамы, Иллинойса и Пенсильвании приняли законы, подчеркивающие двойные стандарты в отношении репродуктивных прав. В частности, в ответ на закон Техаса, который равносилен полному отказу от абортов, Пенсильвания представила закон, в котором требует от мужчин после 40 лет, а также от мужчин, имеющих троих детей, сделать вазэктомию. Интересно, что подобная позиция нашла активную поддержку у мужского населения.

Так, доктор Кушик Шоу из Института урологии в Техасе рассказал, что число процедур плановой вазэктомии в штате выросло на 15% с сентября, когда вступил в силу запрет на аборты. Защитники репродуктивных прав уточняют, что не продвигают идею вазэктомии, как замену права на аборт. Они выступают за то, чтобы каждый человек был вправе самостоятельно решать, как ему распоряжаться своим делом. В частности, женщина не должна спрашивать разрешения мужчины на аборт. Увеличивающийся же процент процедур вазэктомии правозащитники идентифицируют, как акт поддержки в отношении женщин, чьи права теперь ограничивают

При этом эксперты говорят, что им все еще непросто вовлечь мужчин в дебаты об абортах. Часто это случается из-за того, что мужчины не хотят, чтобы у кого-то возникло сомнение в том, что они оспаривают право женщин на выбор. Некоторые защитники прав на аборт утверждают, что мужчины очень заинтересованы в законных и безопасных абортах.

«Тот факт, что мы не сражаемся так же жестко, как женщины, постыден», — сказал Джонатан Стак, соучредитель Всемирного дня вазэктомии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948689-muzhchiny-massovo-idut-na-vazektomiyu-v-znak-protesta-protiv-zapreta-na-aborty/