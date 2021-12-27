Главный инфекционист США предупредил об опасности "омикрона" даже при снижении тяжести болезни

Энтони Фаучи. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что омикрон-штамм может и вызывает менее тяжелое течение COVID-19, но рост заболеваемости из-за его распространения грозит кризисной ситуацией в больницах, передает ABC.

По его словам, исследования британских ученых свидетельствуют о меньшем проценте госпитализации зараженных омикрон-штаммом и меньшей длительности их пребывания в больницах. Однако высокий рост инфицированных все же может негативно сказаться на работе системы здравоохранения.

"Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни", – сказал Фаучи.

Ранее главный инфекционист США спрогнозировал стране тяжелую зиму из-за омикрон-штамма. По словам Фаучи, повышенная нагрузка на больницы ожидается в тех регионах США, где низкие показатели вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948619-glavnyy-infektsionist-ssha-predupredil-ob-opasnosti-omikrona-dazhe-pri-snizhenii-tyazhesti-bolezni/