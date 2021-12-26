Франция запустила мощнейший телескоп на замену американскому "Хабблу"

Ракета Ariane 5 с телескопом "Джеймс Уэбб". Фото: twitter.com/Arianespace

Из французской Гвианы, расположенной в Южной Америке, стартовала тяжелая ракета Ariane 5 с космической обсерваторией "Джеймс Уэбб".

Запуск состоялся 25 декабря в 18:21 по Нур-Султану. После отделения от ракеты космический аппарат начнет постепенное развертывание, которое будет продолжаться 29 дней, пишет РИА Новости.

Наиболее сложным и рискованным этапом, как рассказали в NASA, станет раскрытие основного зеркала и теплового щита, который должен защищать обсерваторию от излучения Солнца, Земли и Луны.

Самый мощный из космических телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне, проектировали и строили с участием 17 стран на протяжении более 20 лет. Стоимость космической обсерватории превысила десять миллиардов долларов.

Как подчеркивают в NASA, это одна из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством.

Новый телескоп, который, по заверениям создателей, в сто раз мощнее "Хаббла", должен занять позицию на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце – Земля.

Ожидается, что первые научные данные с "Джеймса Уэбба" будут доступны исследователям через полгода после старта, еще через год они станут общедоступны.

Как пишет Лента.ру, в перспективе "Джеймс Уэбб" должен заменить "Хаббл", запущенный США в апреле 1990 года.

"Космический телескоп "Джеймс Уэбб" станет главной в мире обсерваторией в науках о космосе после запуска в 2021 году. "Уэбб" будет разгадывать тайны нашей Солнечной системы, заглядывать в далекие миры вокруг других звезд, исследовать загадочные структуры и происхождение нашей Вселенной", – приводит издание сообщение NASA.

Головным разработчиком "Джеймса Уэбба" выступает американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman. Стоимость космической обсерватории составляет около 10 млрд долларов. Основные задачи телескопа – изучение ранней Вселенной, галактик и сверхмассивных черных дыр, а также подробное исследование экзопланет.

Сведение с орбиты "Хаббла" допускается на конец 2030-х годов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948570-evropa-zapustila-zamenu-teleskopa-habbl-zapuschennogo-ssha-v-90-h/