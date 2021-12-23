Знаменитую статую, посвященную кровавым событиям в Пекине, убрали в Гонконге

Статуя, посвященная событиям в Пекине 1989 года. Фото: ISAAC LAWRENCE/AFP via Getty Images

В одном из университетов Гонконга убрали статую, которая была посвящена событиям на площади Тяньаньмэнь в Китае, передает Би-би-си.

События на площади Тяньаньмэнь 1989 года, также известные как "события 4 июня" - демонстрации в основном студентов в Пекине, жестоко подавленные армией Китая, которая тогда использовала огнестрельное оружие и бронетехнику.

Количество убитых в те дни варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч. Тысячи студентов были ранены. Протестующие выступали за демократию.

Эта тема является очень деликатной в политике Китая.

Одним из памятников, посвященных жертвам, стала статуя в Университете Гонконга. Восьмиметровое медное строение изображает тысячи трупов. И недавно руководство вуза решило ее убрать поздно вечером в среду.

"Решение по старой статуе было основано на внешнем юридическом совете и оценке рисков в интересах университета. Университет также очень обеспокоен потенциальными проблемами безопасности, связанными с хрупкой статуей", - говорится в официальном заявлении.

При этом отмечается, что рабочие, перед тем как убрать статую, огородили территорию, запретили вести съемку и заблокировали доступ репортерам.

Автор скульптуры Йенс Гальшиот назвал произошедшее "жестоким" и заявил, что убрать ее означало то же самое, что и "разрушить надгробия" погибших людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948121-znamenituyu-statuyu-posvyaschennuyu-krovavym-sobytiyam-v-pekine-ubrali-v-gonkonge/