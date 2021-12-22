100 млрд долларов украли из фонда помощи пострадавшим во время пандемии в США

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Секретная служба США заявила, что примерно 100 миллиардов долларов было украдено из выделенных средств для помощи населению во время пандемии, передает CNBC.

С начала пандемии в 2020 году американское правительство выделило примерно 3,5 трлн долларов в фонд помощи населению. Часть из денег была украдена. Но к настоящему моменту службе удалось вернуть примерно 2,3 млрд долларов и арестовать около 100 подозреваемых.

На данный момент ведется примерно 900 расследований.

"Я проработал в правоохранительных органах более 29 лет и провел несколько сложных расследований мошенничества на протяжении 20 с лишним лет, и я никогда не видел ничего подобного", - сказал помощник специального агента Рой Дотсон.

Он отметил, что выделенные деньги мошенникам легко можно было получить.

Кроме того, сотни миллионов были отправлены через платежные системы Green Dot и PayPal. Их представители заявили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами и стремятся к предотвращению случаев мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947866-100-mlrd-dollarov-ukrali-iz-fonda-pomoschi-postradavshim-vo-vremya-pandemii-v-ssha/