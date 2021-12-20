Египет накрыло снегом (видео)

Снег в Александрии. Кадр из видео: twitter.com/GaLaxyTONE

На улицах египетской Александрии выпал снег. Страна оказалась под ударом мощного циклона из Европы. Подобная погода несвойственна для Египта.

Накануне Египет ощутил на себе циклон, который принес с собой ливни на севере страны и песчаные бури в центральной ее части, пишет РИА Новости.

До минус двух упали столбики термометров в районе монастыря Святой Екатерины в центре Синайского полуострова ночью.

В египетской столице и на побережье Средиземного моря температура не поднималась выше 7 градусов тепла, дул сильный ветер. Граждан предупредили об опасности - им рекомендовали не подходить близко к деревьям и рекламным столбам, а также проявлять особую осторожность за рулем.

Утром жители Александрии увидели на улицах города снег. Тем не менее, как пишет издание, вскоре он растаял и затопил улицы - притом, что движение по дорогам и так было затруднено из-за прошедших ливней.

Из-за высоких волн в портах Красного и Средиземного морей временно приостановлен прием судов. Уточняется, что высота этих волн достигала 5 метров.

Местные жители выкладывали в соцсети фото и видео с заснеженными улицами Александрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947598-egipet-nakrylo-snegom-video/