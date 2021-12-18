СМИ: Сирийский спецназ расстрелял семью, приняв их за террористов

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В СМИ появилась информация о том, что спецназ Сирийских демократических сил (SDF) во время вооруженной операции против сил ИГ (деятельность организации запрещена на территории Казахстана и ряда других стран) расстрелял семью из четырех человек, приняв их за террористов.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR), всего в ходе операции погибло пять человек.

При этом в SDF заявили, что погибшие были вооружены поясами со взрывчатыми веществами и были частью ячейки ИГ, против которой они проводили операцию.

В это же время сирийское агентство SANA сообщило о том, что в стране прошла совместная воздушно-десантная операция американских и курдских военных.

Во время этой операции солдаты, по данным агентства, взяли заложников и открыли беспорядочный огонь по мирным жителям. В результате этого погибла семья из четырех человек.

Комментарий касательно случившегося дали и в Пентагоне. Там разъяснили, что операций было две, и одну из них SDF проводил в одностороннем порядке.

"Прошлой ночью в сирийском Аль-Бусайре были проведены две операции. Одна была операцией в партнерстве с Сирийскими демократическими силами (SDF), а другая — односторонней операцией SDF. Совместная операция не привела к задержаниям или гибели людей", — заявила официальный представитель Пентагона Джессика Макналти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947302-smi-siriyskiy-spetsnaz-rasstrelyal-semyu-prinyav-ih-za-terroristov/