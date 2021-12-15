Двух российских дипломатов объявили персонами нон грата в Германии

Анналена Бербок. Фото: Getty Images/ Omar Marques / Stringer

Двух сотрудников российского посольства Берлин объявил персонами нон грата. Такое решения принято из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелихмана Хангошвили.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишет РИА Новости.

"Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России", - сообщила глава МИД Германии.

Смерть Хангошвили, как пишет издание, политик назвала "нарушением немецкого права и суверенитета Германии". По ее мнению, это осложнит диалог стран.

Отмечается, что российская сторона анонсировала ответные меры на высылку дипломатов. В ближайшее время МИД РФ сделает заявление по этому поводу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947167-dvuh-rossiyskih-diplomatov-obyavili-personami-non-grata-v-germanii/