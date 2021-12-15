Лукашенко ввел наказание до 12 лет лишения свободы за призывы к санкциям

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Беларуси одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям.

Как передает Telegram-канал "Пул первого", если призывы к санкциям обращены к рядовым гражданам, то они будут наказываться лишением свободы сроком до шести лет.

Лишение свободы до 10 лет грозит тем, кто обращается с призывом к зарубежным странам и международным или иностранным организациям. Сесть в тюрьму на 12 лет могут должностные лица, призывающие к санкциям в отношении Беларуси, используя свои служебные полномочия, или если их действия привели к тяжелым последствиям.

Ранее стало известно, что Беларусь с 1 января следующего года введет продовольственное эмбарго для стран, применяющих против нее санкции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947006-lukashenko-vvel-nakazanie-do-12-let-lisheniya-svobody-za-prizyvy-k-sanktsiyam/