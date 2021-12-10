Аналог учебного центра NASA для гражданских лиц появится в США

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Первые космические лагеря для гражданских лиц появятся в США. Компания Orbite планирует построить первый коммерческий аналог учебного центра NASA, передает The Washington Post.

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Если раньше желающие отправиться в космос должны были всю жизнь посвятить этой мечте и победить в жесткой конкуренции, то сейчас перспектива космического туризма становится намного более реальной, чем за всю историю человечества. С 1959 года NASA выбрала всего 360 человек в качестве потенциальных астронавтов. Последняя программа обучения включала 12 тысяч претендентов на 10 мест.

Но с развитием космических путешествий людям не придется тратить всю жизнь на то, чтобы выбраться за пределы планеты Земля. Аналитики полагают, что к 2030 году рынок суборбитального космического туризма вырастет до 8 млрд долларов, поскольку миллиардеры и знаменитости уже стремятся покинуть атмосферу.

При этом космический туризм не будет ограничиваться полетами в космос. Так, компания Orbite собирается строить первый коммерческий аналог учебного центра NASA. «Комплекс шлюзов для обучения космонавтов и космических полетов» планируют открыть в 2024 году в США. Компания уже реализовала менее масштабные проекты в штате Флорида и во Франции. Соучредители Orbite Джейсон Эндрюс и Николас Гом заметили, что рынок услуг для людей, желающих хотя бы ненадолго стать астронавтами, пуст.

Они сравнивают свои услуги с курсами обучения для пилотов-любителей. Эндрюс и Гом привлекли к проектированию своего комплекса всемирно известного промышленного архитектора и дизайнера Филиппа Старка. Помимо тренировочных комплексов, в центре будут роскошные номера и изысканная кухня.

Основная миссия Orbite заключается в обучении будущих астронавтов, но компания также хочет охватить людей, которые хотели бы стать космическими туристами, но финансово не могут позволить себе путешествие на космическом корабле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946383-analog-uchebnogo-tsentra-nasa-dlya-grazhdanskih-lits-poyavitsya-v-ssha/