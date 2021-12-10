Водителям в Греции разрешили год бесплатно заряжать электромобили

Электромобиль на заправке в Афинах. Фото: facebook.com/KostasBakoyannispage

В столице Греции водители теперь год могут бесплатно заряжать машины. Власти таким образом намерены повысить популярность электромобилей среди жителей и сократить загрязнение воздуха, передает TheMayor.EU.

В Афинах доступны для пользования 25 зарядных станций в 19 различных районах. В будущем власти города хотят увеличить установку сети, но для этого нужно, чтобы больше людей перешли на электромобили. Поэтому администрация на год предоставила бесплатный доступ к зарядным станциям.

Кроме того, мэр Афин Костас Бакояннис заявил, что в рамках плана сокращения вредных выбросов в атмосферу в центре города ограничено движение машин, сделано больше велодорожек, пешеходных улиц и облагорожены парки.

Ранее в Афинах была обнаружена картина Пабло Пикассо, украденная девять лет назад во время ограбления в греческой галерее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946316-voditelyam-v-gretsii-razreshili-god-besplatno-zaryazhat-elektromobili/