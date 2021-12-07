Беженцы-рохинджа обвинили Facebook в разжигании ненависти и потребовали 150 млрд долларов

Мусульмане-рохинджа направляются в Бангладеш после преследования военных в 2017. Фото: Mamunur Rashid/NurPhoto via Getty Images

Беженцы из Мьянмы подали в суд на Facebook и обвинили соцсеть в разжигании ненависти по отношению к ним, передает Би-би-си.

Этническая группа рохинджа на протяжении десятилетий подвергается преследованию и уничтожению в Мьянме. Этих людей дискриминируют власти страны и общественность. А в 2017 году военные Мьянмы совершили жестокие репрессии против рохинджа в штате Ракхайн, в котором преимущественно проживает эта этническая группа.

Тогда было убито приблизительно 10 тыс. из них. Еще 70 тыс. сбежали в соседний Бангладеш.

Теперь беженцы-рохинджа, который сейчас живут в США и Великобритании, потребовали от Facebook компенсацию в размере 150 миллиардов долларов. Причиной судебного иска стало то, что руководство соцсети не пресекало масштабный поток сообщений, содержащих ненависть к группе.

Кроме того, руководство соцсети теперь обвиняют в том, что они позволяли "распространять ненавистную и опасную дезинформацию в течение многих лет" в отношении рохинджа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945603-bezhentsy-rohindzha-obvinili-facebook-v-razzhiganii-nenavisti-i-potrebovali-150-mlrd-dollarov/